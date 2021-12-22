Бросившую голых детей зимой в овраге россиянку задержали
SHOT: бросившую голых детей зимой жительницу Саратовской области задержали
Жительницу Саратовской области, которая бросила своих детей голыми в овраге зимой, задержали. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Об инциденте стало известно вечером 22 декабря. В поселке Прокудино Саратовской области в заснеженном овраге нашли голой пятилетнюю девочку. Возле нее лежало тело замерзшего насмерть восьмилетнего брата.
По данным Telegram-канала Baza, девочку госпитализировали в критическом состоянии. Медики борются за ее жизнь.
Позднее их мать объяснила свой поступок. По ее словам, в доме не было отопления из-за сломанного насоса, и дети замерзли. Когда их не получилось согреть женщина «не выдержала» и оставила детей на улице.