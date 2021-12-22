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Генерал ФСБ рассказал о причинах массовых расстрелов в российских вузах

Генерал ФСБ рассказал о связи напряженности общества с массовыми расстрелами в вузах

Фото: Viktor Pogontsev / Globallookpress.com

Причинами массовых расстрелов в российских вузах являются напряженность общества и пропаганда самого явления. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов.

По его словам, в соцсетях есть множество групп, объединяющих тех, кого интересуют массовые убийства. Именно там молодые люди, имеющие определенные проблемы и желающие выплеснуть накопившееся напряжение, узнают, как они могут реализовать свои нездоровые идеи.

«Массовые расстрелы — это элемент психологического состояния нашего сегодняшнего общества. Общества, недовольство и раздражение в котором рано или поздно может выплеснуться на улицы» — отметил генерал Михайлов.

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Владимир Седов
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