Генерал ФСБ рассказал о причинах массовых расстрелов в российских вузах

Причинами массовых расстрелов в российских вузах являются напряженность общества и пропаганда самого явления. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» рассказал генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов.

По его словам, в соцсетях есть множество групп, объединяющих тех, кого интересуют массовые убийства. Именно там молодые люди, имеющие определенные проблемы и желающие выплеснуть накопившееся напряжение, узнают, как они могут реализовать свои нездоровые идеи.

«Массовые расстрелы — это элемент психологического состояния нашего сегодняшнего общества. Общества, недовольство и раздражение в котором рано или поздно может выплеснуться на улицы» — отметил генерал Михайлов.

Ранее генерал ФСБ также назвал экономические проблемы главной опасностью для России в 2022 году.