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В МГУ заявили о готовности оказать психологическую помощь девятилетней студентке

В МГУ готовы оказать психологическую помощь Алисе Тепляковой, однако ее родители против

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Специалисты факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова готовы оказать профессиональную помощь девятилетней студентке Алисе Тепляковой. Об этом заявили в пресс-службе вуза, передает ТАСС.

По словам представителей вуза, против психологической помощи выступают родители девочки. На факультете призвали родственников Алисы учитывать ее возрастные и индивидуально-психологические особенности. «Ведущие специалисты факультета давно готовы оказать профессиональную помощь, которая, к сожалению, до настоящего времени категорически отвергается родителями», — заявили на кафедре.

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6 сентября

Ранее в МГУ выразили беспокойство по поводу складывающейся вокруг девятилетней студентки Алисы Тепляковой ситуации. Там заявили, создается потенциальная угроза «психологическому благополучию, психическому развитию и физическому здоровью девятилетней девочки».

21 декабря в сети появилось видео, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.

Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе психфака, Тепляков начал кричать, когда Алиса во время экзамена спускалась с тьютором в туалет. Он заявлял, что хочет поговорить с преподавателями, и оскорблял сотрудников факультета. По другим данным, конфликт якобы произошел из-за плохой оценки Алисы.

После инцидента отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.

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Анна Филипенко
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