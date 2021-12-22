Предложен новый способ лечения геморрагического инсульта

Российские ученые из МГУ разработали новый способ борьбы с последствиями геморрагического инсульта — опасного кровоизлияния в мозг. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Исследователи предложили вводить в пораженные ткани мозга вещества, вырабатываемые мезенхимальными стволовыми клетками. Эти биологически активные соединения запускают механизмы регенерации и обновления большинства тканей организма, что делает их потенциальным средством для терапии последствий кровоизлияния в мозг. До сих пор лечение инсульта сводилось к извлечении сгустков крови, которые способствуют отмиранию нервных тканей, однако этот способ не всегда применим.

В ходе эксперимента ученые вызвали у 98 крыс геморрагический инсульт, а затем попытались реанимировать грызунов. Для этого в поврежденный участок мозга была введена питательная среда, в которой до этого выращивались мезенхимальные стволовые клетки крысы или человека. Наилучший эффект оказало введение секрета от стволовой культуры грызунов: все животные выжили, а через неделю признаки поражения практически исчезли. В контрольной группе (без лечения) умерли 30 процентов животных, а 20 процентов находились в тяжелом состоянии.

Однако этот подход малореализуем, поскольку вещества вводились сразу после инсульта, что на практике невозможно. В дальнейшем ученые планируют изучить, в каких временных рамках терапия остается эффективной.