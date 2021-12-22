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Германия согласилась на любые переговоры с Россией по Украине

Кабмин ФРГ: Германия готова к любым переговорам с Россией для решения украинского вопроса

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге заявил, что Германия готова к любым переговорам с Россией с целью деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«В принципе ситуация такова: ввиду вопросов, которые ставит Россия, мы хотим способствовать деэскалации и готовы к любым переговорам», — заявил Хебештрайт. По его мнению, будущие переговоры нужно проводить на экспертном уровне, чтобы прояснить все детали сложившейся ситуации.

Представитель бундестага добавил, что Германия и Франция намерены прояснить в «нормандском формате» все вопросы, которые возникают в отношениях Украины и России. Об этом главы государств договорились на недавних переговорах в Брюсселе.

22 декабря Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности стартует в самом начале 2022 года. Министр отметил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Он назвал деловой реакцию американских коллег.

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Дмитрий Сотак
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