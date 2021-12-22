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В СПЧ заявили о невозможности возвращения смертной казни для педофилов

Член СПЧ Меркачева: смертную казнь для педофилов не вернуть из-за международных соглашений
Ева Меркачева

Ева Меркачева. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Смертную казнь для педофилов в России невозможно вернуть, поскольку это приведет к нарушению заключенных международных соглашений, заявила News.ru член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

Она отметила, что президент России Владимир Путин не поддерживает возвращение такого наказания. «Он неоднократно высказывался, и слава богу, что есть его твердая убежденность, что возвращать ее нельзя», — заметила Меркачева.

Член СПЧ объяснила, что возвращение моратория невозможно, так как нельзя исключать судебные и следственные ошибки. Кроме того, в России преобладает гуманное общество, добавила Меркачева.

С ней солидарен и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он напомнил, что существует позиция Конституционного суда, согласно которой смертная казнь в России не применяется.

Накануне депутат Государственной Думы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для ряда преступников. Он отметил, что поддерживает законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

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Анна Щербакова
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