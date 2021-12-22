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Среда обитания

Звезда 80-х годов рассказала о жизни в Петербурге

Певица Ирина Понаровская рассказала, что проживает в Кировском районе Санкт-Петербурга
Ирина Понаровская

Ирина Понаровская. Фото: iponarovskaya.ru

Известная российская джазовая и эстрадная певица, звезда 1980-х годов Ирина Понаровская рассказала, что на данный момент проживает в обычном районе Санкт-Петербурга. Артистка поделилась подробностями в беседе с Teleprogramma.pro.

Понаровская живет в Кировском районе города, который считает «немного пролетарским». Рядом находится парк, где актрисе нравится гулять с собакой. Недавно певица приобрела квартиру-студию, откуда открывается вид на Финский залив. В квартире идет ремонт, в будущем певица планирует туда переехать.

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«Счастье, что на сегодняшний день я делаю то, что мне нравится. И в плане своей профессии, и в бытовом смысле. Я с удовольствием хожу в театр, путешествую за рулем автомобиля по интересным местам, читаю книги, перезваниваюсь с друзьями. Это мой город, моя родная сторона. Мне очень тепло здесь, у меня здесь друзья и хорошая жизнь», — заявила артистка.

В марте Понаровская засудила Пенсионный фонд России за слишком маленькую пенсию. Певица потребовала выполнить перерасчет, так как в ее рабочий стаж якобы не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии, где она выступала в 1980-х годах.

Нина Ташевская
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