Звезда 80-х годов рассказала о жизни в Петербурге

Известная российская джазовая и эстрадная певица, звезда 1980-х годов Ирина Понаровская рассказала, что на данный момент проживает в обычном районе Санкт-Петербурга. Артистка поделилась подробностями в беседе с Teleprogramma.pro.

Понаровская живет в Кировском районе города, который считает «немного пролетарским». Рядом находится парк, где актрисе нравится гулять с собакой. Недавно певица приобрела квартиру-студию, откуда открывается вид на Финский залив. В квартире идет ремонт, в будущем певица планирует туда переехать.

«Счастье, что на сегодняшний день я делаю то, что мне нравится. И в плане своей профессии, и в бытовом смысле. Я с удовольствием хожу в театр, путешествую за рулем автомобиля по интересным местам, читаю книги, перезваниваюсь с друзьями. Это мой город, моя родная сторона. Мне очень тепло здесь, у меня здесь друзья и хорошая жизнь», — заявила артистка.

В марте Понаровская засудила Пенсионный фонд России за слишком маленькую пенсию. Певица потребовала выполнить перерасчет, так как в ее рабочий стаж якобы не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии, где она выступала в 1980-х годах.