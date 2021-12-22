Минздрав дал разъяснения о внесении вакцинации подростков в календарь прививок

Внесение вакцинации подростков от COVID-19 в календарь прививок стало возможным по эпидемиологическим показаниям, прививка от этого не станет обязательной. Такие разъяснения дал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, сообщает ТАСС.

Минздрав ранее объявил, что вакцинация подростков в России станет добровольной. Прививку будут делать только при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Накануне ведомством был утвержден национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидпоказаниям, в число которых вошла и прививка от коронавирусной инфекции.