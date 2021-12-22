Россияне раскупили валенки и ушанки из-за холодов

С приходом холодов спрос на теплые вещи резко подскочил: россияне раскупили валенки, ушанки и пуховые платки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Wildberries.

За период с 1 по 20 декабря продажи валенок выросли в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, галош — в два раза. Также вдвое вырос и спрос на традиционные русские пуховые платки и шали.

На пике популярности оказались и шубы: спрос на них в первой половине декабря взлетел в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Больше россиян привлекают экошубы из искусственного меха: в декабре их купили вдвое больше, чем натуральных шуб. Аналитики ретейлера также установили, что самые активные покупатели шуб проживают в Костромской и Кировской областях, а также в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Бурятии.

Ранее в декабре стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки. Опрос сервиса SuperJob показал, что средний бюджет на это составляет порядка 13 тысяч рублей. Отмечается, что большинство респондентов (66 процентов) собираются купить подарки своим родственникам. 32 процента опрошенных отметили, что подарят что-нибудь своим возлюбленным, а 19 процентов — друзьям. Отказаться от покупки подарков планируют 16 процентов россиян.