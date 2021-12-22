Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне раскупили валенки и ушанки из-за холодов

Спрос на валенки, ушанки и пуховые платки в России подскочил с приходом холодов

Фото: Марина Маковецкая / Коммерсантъ

С приходом холодов спрос на теплые вещи резко подскочил: россияне раскупили валенки, ушанки и пуховые платки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Wildberries.

За период с 1 по 20 декабря продажи валенок выросли в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, галош — в два раза. Также вдвое вырос и спрос на традиционные русские пуховые платки и шали.

На пике популярности оказались и шубы: спрос на них в первой половине декабря взлетел в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Больше россиян привлекают экошубы из искусственного меха: в декабре их купили вдвое больше, чем натуральных шуб. Аналитики ретейлера также установили, что самые активные покупатели шуб проживают в Костромской и Кировской областях, а также в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Бурятии.

Ранее в декабре стало известно, сколько россияне готовы потратить на новогодние подарки. Опрос сервиса SuperJob показал, что средний бюджет на это составляет порядка 13 тысяч рублей. Отмечается, что большинство респондентов (66 процентов) собираются купить подарки своим родственникам. 32 процента опрошенных отметили, что подарят что-нибудь своим возлюбленным, а 19 процентов — друзьям. Отказаться от покупки подарков планируют 16 процентов россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Силовики пришли к мэру Краснодара из-за дела об аферах в сфере ЖКХ
Собянин заявил о способности здравоохранения долгосрочно противостоять COVID-19
Минздрав дал разъяснения о внесении вакцинации подростков в календарь прививок
Партнерша избитого фигуриста-чемпиона обратилась к нему
Новорожденная девочка два дня провела в лесу одна и выжила
Экспорт российского леса рухнул
Лукашенко пообещал подключить силовиков к проблемам скотоводства
Петербург обогнал Москву по количеству заражений коронавирусом
На Украине вновь осквернили памятник Бандере
В США рассказали о ненужности «Роскосмоса» из-за SpaceX
НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования
В России спрогнозировали увеличение потока мигрантов в 2022 году
Киберэксперт объяснил необходимость двух факторов защиты на «Госуслугах»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter