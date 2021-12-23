Бывший глава СКР Кузбасса признан виновным в вымогательстве акций «Инской»

В Центральном суде Кемерова началось оглашение приговора по делу о вымогательстве контрольного пакета акций разреза «Инской», в котором обвиняются экс-глава кузбасского управления Следственного комитета России (СКР) Сергей Калинкин, бывшие заместители губернатора Кемеровской области Александр Данильченко и Алексей Иванов. Всего по нему проходят семь человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Судья Александр Вялов заявил о признании вины в инкриминируемом преступлении всех фигурантов дела. Из приговора следует, что Калинкин в 2012 и 2014 годах получил от бизнесмена Александра Щукина взятки в виде автомобилей марки BMW общей стоимостью 10,8 миллиона рублей.

В июле 2016 года все семь подсудимых вымогали 513 акций предприятия балансовой стоимостью 2,8 миллиарда рублей «в пользу лица, уголовное дело в отношении которого завершено в связи со смертью» — судья зачитал постановление о прекращении уголовного дела Щукина в связи с его смертью.

В ноябре 2016 года СКР возбудил дело о попытке рейдерского захвата угольного разреза «Инской» в Кузбассе. Тогда глава региона Аман Тулеев заявил, что задержание его подчиненных является попыткой оказать на него давление.