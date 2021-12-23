В МИД Китая заявили о росте террористической угрозы

В МИД КНР заявили о росте новых террористических угроз со стороны «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) и «Аль-Каиды» (организация признана террористической и запрещена в России), а также призвали к совместной борьбе мирового сообщества против них. Об этом сообщает South China Morning Post.

Помощник главы министерства иностранных дел Китая У Цзянхао на международном семинаре по контртерроризму в Пекине заявил, что возрождение террористических групп, воодушевленных примером Афганистана, создает серьезные угрозы. «Террористические силы злоупотребляют новыми технологиями. Использование киберпространства сделало террористическую деятельность более скрытой и неконтролируемой и приблизило терроризм к организованной преступности», — заявил Цзянхао.

Помощник министра рассказал, что 20 лет войны в Афганистане создали благоприятную среду для всех видов террористических группировок, и призвал международное сообщество активизировать борьбу против Исламского движения Восточного Туркестана (террористическая организация китайских уйгуров, запрещена в России). «Мы надеемся, что все страны признают их насильственный и террористический характер и будут сотрудничать с Китаем, чтобы решительно расправиться с этой группой», — добавил дипломат.

11 декабря «Исламское государство» взяло на себя ответственность за два взрыва в столице Афганистана Кабуле. По официальным данным, двое человек погибли, еще четверо были ранены.

В сентябре представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) разорвали отношения с «Исламским движением Восточного Туркестана» и прогнали его боевиков из Афганистана ради укрепления дружбы с Китаем. КНР неоднократно требовали, чтобы «Талибан» разорвал связи с «Исламским движением Восточного Туркестана» в обмен на поддержку со стороны КНР.