Умерла культовая писательница и драматург Джоан Дидион

Культовая американская писательница и драматург, сценарист фильма «Звезда родилась» Джоан Дидион, известная своими романами и политической журналистикой, умерла в возрасте 87 лет. Об этом со ссылкой на издателей Дидион сообщает The New York Times.

Дидион ушла из жизни у себя дома на Манхэттене. Причиной ее смерти, как рассказали в публиковавшем произведения писательницы издательстве Knopf, стала болезнь Паркинсона.

Джоан Дидион стала известной в 1960-х благодаря статьям в таких изданиях, как Life, The Saturday Evening Post, The New York Times Magazine и Esquire. Она писала о калифорнийской контркультуре, Голливуде, американской политике и социальном хаосе того десятилетия в саркастическом стиле, заслужившем ей статус одной из самых ярких представительниц «новой журналистики».

Среди романов и сборников эссе, написанных Дидион, книги «Играй как по писаному», «И побрели в Вифлеем», «Последнее, что он хотел», «Белый альбом». В 2005-м бестселлером стали мемуары писательницы «Год магического мышления», в которых она рассказывала, как переживала горе после смерти мужа, писателя Джона Грегори Данна.

Дидион также написала в соавторстве с Данном сценарии нескольких известных фильмов. Это «Паника в Нидл-парке», «Звезда родилась», «Тайны исповеди» и «Играй как по писаному» (на основе собственного романа). Писательница была лауреаткой Национальной книжной премии в области нон-фикшна, почетных премий Гильдии сценаристов США и Национального книжного фонда.