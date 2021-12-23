Глава МИД Украины раскрыл детали переговоров с Боррелем

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл детали переговоров с верховным представителем Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем. Он прокомментировал телефонный разговор с главой евродипломатии на своей странице в Twitter.

«В сегодняшнем звонке Жозеп Боррель и я обсудили ситуацию с безопасностью. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только с участием Украины, а решения по европейской безопасности — при участии ЕС», — написал он.

Также во время переговоров Боррель и Кулеба обсудили риск возможного «вторжения» России на Украину.

Ранее Боррель по итогам переговоров заявил, что Евросоюз тесно координирует свои действия с трансатлантическими партнерами в отношении предложений России по гарантиям безопасности.