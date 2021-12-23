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В России подорожают медицинские изделия и оборудование

«Ведомости»: маски, перчатки и оборудование подорожают из-за сложностей с регистрацией

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новые медицинские маски, перчатки и оборудование в России могут подорожать из-за роста стоимости услуг лабораторий, где их тестируют для регистрации в Росздравнадзоре. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Как объяснил глава производителя медоборудования, инструментов и расходных материалов Apexmed Рашид Биктогиров, проверка в лабораториях является частью получения регистрации на медицинские изделия: там проводятся технические и биологические исследования продукции.

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С июля 2021 года цены на услуги некоторых лабораторий сильно возросли. Если в начале года такое исследование для одного медизделия в среднем обходилось в 300 тысяч рублей, то к октябрю оно подорожало почти в 4,5 раза — до 1,3 миллиона. Как объяснил генеральный директор консалтинговой фирмы «Регмедикал» Евгений Алехин, рост стоимости услуг связан с тем, что 1 января 2022 года Росздравнадзор усложнит правила и начнет регистрировать медизделия только по правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В начале декабря стало известно, что из-за снижения спроса на лекарства со стороны потребителей, вызванного ограничительными мерами из-за коронавируса, в России заметно сократилось число аптек. Работу прекратили около двух тысяч торговых точек, речь идет о периоде с июня по сентябрь 2021 года. Притом в стране наиболее часто закрывались объекты малого и среднего бизнеса.

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Платон Щукин
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