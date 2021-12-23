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Умерла бывший главный редактор американского Vogue

В возрасте 91 года умерла бывший главный редактор американского Vogue Грейс Мирабелла

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Бывший главный редактор американского Vogue Грейс Мирабелла умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщается на сайте журнала.

Причина смерти не уточняется. Отмечается, что информация о дате и месте прощальной церемонии будет опубликована позднее.

«Она была из нового поколения работающих женщин, которые ставили карьеру на первое место. Мать с ранних лет учила ее, что женщина должна быть финансово независимой — эта вера повлияла на ее работу в Vogue», — отметили в журнале.

Мирабелла пришла в Vogue в качестве ассистентки в отдел маркетинга в 1951 году. В состав редакции она вошла спустя три года. С 1971 по 1988 год она занимала пост главного редактора журнала. За время ее работы тираж Vogue увеличился до 1,2 миллиона. В 1990-х годах она основала собственный журнал под названием Mirabella, который недолго продержался на рынке.

В последние годы Мирабелла проводила лекции, писала колонку для журнала Quest и запустила онлайн-журнал The Aesthete. В 1995 году вышла ее автобиография под названием In and Out of Vogue, в которой она рассказала о 38 годах, проведенных в индустрии моды. Помимо этого, в 1997-м журналистка выпустила книгу о компании Tiffany & Co.

Асель Минбаева
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