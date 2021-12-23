МОК отреагировал на отказ НХЛ отпускать хоккеистов на Олимпиаду-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил сожаление по поводу отказа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте МОК.

Там подчеркнули, что отказ от выступления лишит игроков очередной возможности стать олимпийцами. «Тем не менее мы по-прежнему с нетерпением ждем выступления в Пекине лучших хоккеистов из других элитных лиг по всему миру», — отреагировали в МОК.

Об отказе НХЛ отпустить хоккеистов на Игры стало известно 22 декабря. Решение принято на фоне возросшего количества случаев заражения коронавирусом в лиге.

Олимпиада-2022 состоится с 4 по 20 февраля. Россия на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.