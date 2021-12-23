Путин пошутил про бюрократию

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС, пошутил про бюрократию.

Глава государства хотел, чтобы следующий вопрос задал представитель Китая, и указал на него с просьбой передать микрофон, но девушка прошла мимо журналиста, которого выбрал Путин, и передала слово другому — из «Синьхуа».

«Не дают вам слово, извините, бюрократия…» — сказал в этот момент президент России.

Пресс-конференция главы государства в этом году проходит 23 декабря в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов. Перед мероприятием их обрабатывали частицами серебра.

