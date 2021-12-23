Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин пошутил про бюрократию

Путин на пресс-конференции пошутил про бюрократию, когда микрофон дали не тому журналисту

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС, пошутил про бюрократию.

Глава государства хотел, чтобы следующий вопрос задал представитель Китая, и указал на него с просьбой передать микрофон, но девушка прошла мимо журналиста, которого выбрал Путин, и передала слово другому — из «Синьхуа».

«Не дают вам слово, извините, бюрократия…» — сказал в этот момент президент России.

Пресс-конференция главы государства в этом году проходит 23 декабря в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На нее аккредитовали более 500 журналистов. Перед мероприятием их обрабатывали частицами серебра.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос об Украине фразой «идите вы со своими озабоченностями»
Путин защитил «Газпром» от обвинений Украины словами «врут все время»
Путин рассказал о постковидном восстановлении больных
Путин заявил о сложностях с диспансеризацией в России после COVID-19
Путин высказался о причинах обострения отношений с Украиной
В «Нафтогазе» спрогнозировали финальный провал «Северного потока-2»
Путин заявил о «надувшем» Россию НАТО
Путин рассказал о ракетах США на пороге России
Родителей актрисы фильма «Дюна» обнаружили мертвыми
Экономист назвал условия для снижения инфляции до 4 процентов в 2022 году
Омикрон-вариант коронавируса оказался менее опасным
Путин напомнил США об аннексии мексиканских территорий
Путин рассказал о своих уговорах Порошенко не начинать войну в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter