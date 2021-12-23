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Путин пообещал посетить Уфу на 450-летие города

Виды Уфы

Виды Уфы. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин пообещал посетить Уфу в 2024 году. Президент собирается приехать на 450-летие года. Об этом он заявил в ходе свей ежегодной пресс-конференции, прямую трансляцию вел ТАСС на своем YouTube-канале.

«Уфа — замечательное место, одно из лучших, безусловно. Уфа всегда была одним из центров исламского мира в России, и сейчас тоже остается таким», — заявил он в ответ на приглашение башкирской журналистки.

Кроме того, глава государства пообещал подумать о выделении дополнительных средств Уфе к юбилею. «Здесь не нужно дополнительных ресурсов в целом именно на это. Здесь нужно просто использовать те ресурсы, которые и так выделены на развитие инфраструктуры, на поддержание дорожного строительства, социальную сферу, на культуру», — отметил он.

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходила в очном формате в московском Манеже. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смогут свободно задавать вопросы Путину в обычном режиме. Всего на мероприятии присутствуют более 500 представителей российских и зарубежных СМИ.

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Инга Разумовская
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