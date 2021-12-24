Иностранный катер с российским оружием показали на видео

Катер Военно-морских сил Индонезии проекта KCR-60M использовал российское оружие в ходе боевых стрельб. Иностранный корабль задействовал автоматическую установку АУ-220М для поражения учебной цели. Учения показали на видео. Об этом сообщает «Российская газета».

Запись демонстрирует поражение учебной цели снарядами российской установки калибра 57 миллиметров. Прицеливание осуществляли посредством телевизионного канала. АУ-220М успешно поразила цель в море.

Установку АУ-220М разработали в Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». Артиллерийская установка предназначена для кораблей водоизмещением свыше 150 тонн. Скорострельность орудия составляет 120 выстрелов в минуту.

В публикации отмечают, что российская корабельная артиллерийская установка заменила шведские пушки Bofors L/70, которые использовались на катерах этого типа.

Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил, что российские десантные корабли получат безэкипажные катера. Дроны оснастят гидроакустическими станциями и магнитометрами для обнаружения мин.