Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Иностранный катер с российским оружием показали на видео

Катер проекта KCR-60M ВМС Индонезии с российской установкой АУ-220М показали на видео

Катер Военно-морских сил Индонезии проекта KCR-60M использовал российское оружие в ходе боевых стрельб. Иностранный корабль задействовал автоматическую установку АУ-220М для поражения учебной цели. Учения показали на видео. Об этом сообщает «Российская газета».

Запись демонстрирует поражение учебной цели снарядами российской установки калибра 57 миллиметров. Прицеливание осуществляли посредством телевизионного канала. АУ-220М успешно поразила цель в море.

Материалы по теме:
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени» Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
«Невероятный грохот взрывов и языки пламени»Как «катюши» наводили ужас на немцев и стали символом победы над нацизмом
14 июля
«Остров содрогался от выстрелов» Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
«Остров содрогался от выстрелов»Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
22 октября

Установку АУ-220М разработали в Центральном научно-исследовательском институте «Буревестник». Артиллерийская установка предназначена для кораблей водоизмещением свыше 150 тонн. Скорострельность орудия составляет 120 выстрелов в минуту.

В публикации отмечают, что российская корабельная артиллерийская установка заменила шведские пушки Bofors L/70, которые использовались на катерах этого типа.

Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил, что российские десантные корабли получат безэкипажные катера. Дроны оснастят гидроакустическими станциями и магнитометрами для обнаружения мин.

Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В России оштрафовали Google на 7,2 миллиарда рублей
Летевший в Москву самолет подал сигнал тревоги
В Москве изменились тарифы на парковку
Двое мошенников похитили россиянку ради квартиры
Хасбулатов указал на странности в словах Горбачева о его отношениях с Западом
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене в пользу Украины российского военного
Россиянам предложили совершить смертельно опасное восхождение за один день
В МИД не увидели готовности ЕС к предоставлению гарантий безопасности России
Органы опеки проверили семью девятилетней студентки МГУ Тепляковой
15-летняя дочь российского режиссера показала фото в бикини и удивила фанатов
В Дании рассказали о четырех сценариях России для Украины
Во Франции раскрыли цель Путина в многополярном мире
Ближайший соратник Ельцина признал свою вину в развале СССР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter