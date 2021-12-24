В МИД России обвинили ЕС в провоцировании Белоруссии на перекрытие транзита газа

Ни Россия, ни Евросоюз не заинтересованы в прекращении транзита газа через Белоруссию, однако ЕС должен понимать последствия «удушения» Минска санкциями. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат обвинил Запад в провоцировании белорусских властей на перекрытие подачи газа в Европу и назвал искусственными поводы к наложению санкций на страну. Он указал, что страны Западной и Центральной Европы «продолжают душить Белоруссию санкциями, подрывать ее экономику, поддерживать политэмигрантов и подстрекать белорусских граждан к беспорядкам».

Полищук отметил, что Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов, и добавил, что закрытие транзита отразится на ценовых показателях, «которые и без того бьют рекорды». Он обратил внимание, что именно западные рестрикции в отношении Белоруссии провоцируют ответные меры, которые не менее болезненны.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск готов перекрыть транзит газа в Европу в том случае, если западные санкции поставят его в чрезвычайное положение. Он подчеркнул, что рассматривает такую реакцию как крайнюю меру.

В России на заявления Лукашенко реагировали сдержанно. Так, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков указывал, что Минск не обсуждал и не согласовывал такое заявление с Москвой. Также в Кремле неоднократно подчеркивали, что «Газпром» выполнит свои обязательства перед европейскими клиентами в любом случае.