Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Куньлунь Ред Стар
4:6
Завершен
Динамо Мн
КХЛ - регулярный чемпионат
Амур
Завтра
10:00 (Мск)
Локомотив
КХЛ - регулярный чемпионат
Сибирь
Завтра
13:30 (Мск)
СКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Завтра
17:00 (Мск)
Торпедо
КХЛ - регулярный чемпионат
ХК Сочи
Завтра
17:00 (Мск)
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Завтра
17:00 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Бывший чемпион UFC назвал единственного способного победить Чимаева бойца

Бывший чемпион UFC Сехудо заявил, что американец Усман может победить Хамзата Чимаева
Генри Сехудо

Генри Сехудо. Фото: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо в интервью YouTube-каналу The Triple C & Schmo Show высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

Спортсмен заявил, что единственный боец, который может победить Чимаева, это американец Камару Усман. По его мнению, другие спортсмены не способны на это, поскольку у них нет шансов. «Я буквально без ума от Хамзата. Я верю, что он уничтожил бы большинство бойцов. И это не шутка», — подчеркнул Сехудо.

4 ноября Усман назвал вероятность проведения поединка против Чимаева. По словам американца, столкновение с чеченцем в октагоне для бойца в его статусе должно «иметь смысл».

Чимаев одержал четыре победы и не потерпел ни одного поражения в UFC. Он провел три поединка за 66 дней, что стало рекордом организации. Усман — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. На его счету 20 побед и одно поражение.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В России заявили об ожидании начала «холодной цифровой войны» с Google
Пашинян высказался против смены парламентской формы правления в Армении
Россияне стали чаще брать ипотеку
Суд взыскал миллион рублей с «Эха Москвы» в пользу бизнесмена Пригожина
Москвича возмутили появившиеся возле часовни туалеты
Байдена призвали передать Киеву зенитные и противокорабельные комплексы
Бывший чемпион UFC назвал единственного способного победить Чимаева бойца
Звезда «Мстителей» потерпит убытки от продажи роскошной квартиры
На Украине пригрозили Зеленскому последствиями при аресте Порошенко
Российский депутат устроил на работу помощников и получал за них зарплату
Медики назвали неожиданную причину развития болезни Альцгеймера
СМИ показали спутниковые снимки «наращивания сил России» у границ с Украиной
Соловьев рассказал об отказе в аккредитации на пресс-конференцию Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter