Бывший чемпион UFC назвал единственного способного победить Чимаева бойца

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо в интервью YouTube-каналу The Triple C & Schmo Show высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

Спортсмен заявил, что единственный боец, который может победить Чимаева, это американец Камару Усман. По его мнению, другие спортсмены не способны на это, поскольку у них нет шансов. «Я буквально без ума от Хамзата. Я верю, что он уничтожил бы большинство бойцов. И это не шутка», — подчеркнул Сехудо.

4 ноября Усман назвал вероятность проведения поединка против Чимаева. По словам американца, столкновение с чеченцем в октагоне для бойца в его статусе должно «иметь смысл».

Чимаев одержал четыре победы и не потерпел ни одного поражения в UFC. Он провел три поединка за 66 дней, что стало рекордом организации. Усман — действующий чемпион UFC в полусреднем весе. На его счету 20 побед и одно поражение.