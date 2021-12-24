В Кремле заявили об отсутствии планов у Путина поздравлять Байдена с Рождеством

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина отсутствуют планы поздравлять лидера США Джо Байдена с католическим Рождеством, которое отмечают 25 декабря. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, в планах нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее Песков сообщил, что Путин и Байден могут провести следующий разговор по видеосвязи до наступления Нового года. В то же время Песков отметил, что у глав двух стран пока нет четкой договоренности по поводу даты звонка.

В последний раз Путин и Байден общались по видеосвязи 7 декабря. Диалог лидеров двух стран продлился два часа и проходил по специальному каналу видеосвязи. Они шли в закрытом режиме без допуска к трансляции журналистов. В ходе переговоров Владимир Путин заявил американскому коллеге о «красных линиях» Москвы — дальнейшем продвижении НАТО на восток и размещении на Украине наступательных вооружений.