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В России оценили роль Алиева как главнокомандующего ВС Азербайджана

Спецпредставитель президента России: Ильхам Алиев сыграл решающую роль в войне за Карабах

Фото: Tatyana Zenkovich / Reuters

В России высоко оценили вклад президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитие военного конфликта между Баку и Ереваном осенью 2020 года. По мнению спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Алиев сыграл решающую роль в войне, передает Telegram-канал «Девичья башня».

«Как верховный главнокомандующий [ВС Азербайджана], он (Алиев — прим. «Ленты.ру») безусловно сыграл решающую роль в этой военной операции. И сыграл ее блестяще», — заявил Швыдкой. Спецпредставитель президента России добавил, что Алиев серьезно относится к «государственной целостности» Армении, что свидетельствует о его прозорливости как политика.

Швыдкой напомнил, что президент Азербайджана всегда говорил о том, что Баку намерен решить конфликт в Нагорном Карабахе военным путем в случае, если азербайджанцам не удастся сделать это дипломатическими усилиями.

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Последнее крупное военное противостояние в Нагорном Карабахе в 2020 году закончилось победой армии Азербайджана. До этого регион был занят армянскими силами. Территориально-этнический спор за принадлежность этого региона идет в Закавказье с советских времен, особенно обострившись после распада СССР.

После окончания военных действий Ереван и Баку успели договориться о восстановлении некоторых экономических связей. В частности, на переговорах в России при посредничестве российского президента Владимира Путина Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились заново построить железную дорогу, соединяющую республики. А 21 декабря стало известно о возможном открытии и автомобильного сообщения.

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Дмитрий Настасьев
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