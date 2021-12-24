США упростят въезд мигрантам

Госдепартамент временно упростит условия въезда в США для трудовых мигрантов, указано на сайте госоргана. До 31 декабря 2022 года американским консульствам разрешено не проводить личные собеседования с соискателями для выдачи некоторых видов рабочих неиммиграционных виз.

Госдепартамент объяснил меру тем, что трудовые мигранты много значат для экономики США. «Государственный департамент признает положительное влияние обладателей временной рабочей визы на экономику США и стремится облегчить поездки неиммигрантов и сократить время ожидания визы», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Изменения коснутся виз H-1B (для квалифицированных специалистов, в первую очередь в сфере IT, по запросу работодателей в США), виз H-3 (для прохождения рабочей стажировки), виз L-1 (для сотрудников, которых переводят из иностранного предприятия в компанию США), виз О-1 (для людей с выдающимися способностями), виз P (для спортсменов и людей творческих профессий) и виз Q (для участников культурного обмена).

Работникам консульства разрешили при необходимости отказаться от личного собеседования с соискателями визы H-2 (для временных сельхозрабочих), визы F и M (для студентов) и визы J (для участников программ обмена). Кроме того, обязательное интервью не будут проводить при продлении визы того же класса в течение четырех лет после истечения срока предыдущей визы.

Летом аналитики The Economist заявили, что примерно пятая часть дефицита рабочей силы в США обусловлена уменьшением количества трудовых мигрантов. Эксперты спрогнозировали долгую безработицу в США, несмотря на созданные сотни тысяч новых рабочих мест. По словам представителя Федеральной резервной системы (ФРС) США Лоретты Местер, омикрон-штамм коронавируса может привести к усугублению нехватки рабочих.

