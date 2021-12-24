Huawei выпустила умные очки

Huawei выпустила новые умные очки. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание GSMArena.

Устройство, которое работает под управлением HarmonyOS, выпущено в форм-факторе классических очков. В зависимости от ситуации и погодных условий в аксессуар можно установить линзы с диоптриями или с тонировкой и защитой от УФ-излучения. Представленный девайс имеет встроенные динамики и микрофон, с помощью которых можно на ходу принимать звонки, слушать музыку и обращаться к голосовому помощнику.

Очки также имеют функции контроля за здоровьем: в частности, в них встроено контролирующее осанку пользователя приложение. Автономность девайса составляет до 16 часов в смешанном режиме. Гаджет не имеет встроенной камеры — в отличие от умных очков от Facebook, которые ФСБ России в октябре признала шпионским устройством. Также аксессуар от Huawei не имеет функций для работы с виртуальной или дополненной реальностью.

Модель оценена в 1699 юаней (около 19 тысяч рублей). Умные очки доступны в Китае по предзаказу с 23 декабря. В линейке китайской компании уже есть умные очки Eyewear II, которая она выпустила совместно с Gentle Monster.

В ноябре журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что будущая VR-гарнитура или умные очки от Apple окажутся премиальным девайсом. «Устройство будет иметь продвинутый чип, дисплеи, сенсоры и функции аватаров», — подчеркнул Гурман.