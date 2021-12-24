На Украине заявили об интенсификации гибридной войны с Россией

Гибридная война между Киевом и Москвой становится интенсивнее и приобретает новые формы. Об этом руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил на итоговом заседании коллегии ведомства при участии президента республики Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Глава СБУ рассказал о техническом и кадровом усилении работающих против Украины подразделений российских спецслужб. Он выразил уверенность, что «диверсионно-подрывная работа и вербовочная активность» со стороны России будут расти.

Зеленский, в свою очередь, огласил список важных задач, которыми ведомству предстоит заниматься в новом 2022 году. Среди них он назвал противодействие российской агрессии и гибридной войне, контрразведывательную деятельность, защиту информационных ресурсов государства и «блокирование влияния пропаганды».

Подводя итоги уходящего года, президент отметил, что СБУ наконец перестала быть «кошмаром для бизнеса» и стала «кошмаром для предателей, сепаратистов, контрабандистов».

Ранее депутаты Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» обвинили Зеленского в госизмене. Заявление они подали в украинские правоохранительные органы. По мнению парламентариев, действующий глава государства разрушил энергетическую независимость Украины, которую ранее создавал пятый президент республики Петр Порошенко.