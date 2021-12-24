В отношении обвиненного в хищениях российского ректора завели новое дело

На арестованного за хищения ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца завели новое уголовное дело. Об это в пятницу, 24 декабря, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, обвиняемый в хищении полутора миллионов рублей ректор стал фигурантом дела, возбужденного по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), в связи с найденной на территории вверенного ему учебного заведения майнинговой фермы.

Следователи полагают, что ректор разрешил неустановленным лицам разместить на территории контейнер с комплексом вычислительного оборудования, добывающим криптовалюту. При этом оборудование подключили к расположенной там же газогенераторной котельной, которая является федеральной собственностью. В результате добытчики криптовалюты потратили электроэнергию на 4,2 миллиона рублей.

22 декабря сообщалось, что в ходе обысков у арестованного ректора СГУС Греца нашли шапку Мономаха, нож со свастикой и золотой унитаз.

16 декабря ректор был задержан вместе с директором структурного подразделения. Сутки спустя, 17 декабря, Грец был арестован и отправлен в СИЗО. Следователи полагают, что около 800 тысяч рублей были переведены на счета аффилированной фирмы за якобы выполненные ремонтные работы.

Кроме того, фирма получила 600 тысяч рублей за установку в доме ректора Смоленского госуниверситета дорогой сантехники. В отношении россиянина расследуется уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).