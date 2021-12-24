Российский актер назвал Москву марсианским городом

Российский актер театра и кино Михаил Горевой заявил, что считает Москву и некоторые европейские столицы марсианскими городами. Своим мнением он поделился с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора актера попросили назвать, чем, по его мнению, Москва превосходит другие города. Российскую столицу, а также Нью-Йорк, Берлин и Лондон Горевой считает своими любимыми городами. Однако актер не стал описывать их как принадлежащие к конкретной стране.

«Но опять же Нью-Йорк — это не американский город, Берлин — не немецкий, Москва — не русский. Это марсианские города. Города, в которых перемешались все нации, лица, профессии. В любое время в любом из этих городов можно найти, что пожелаешь, если приложишь усилия, талант и фантазию. Я очень люблю эти города и много других: Одессу, Киев, Панаму, Вашингтон, Париж», — заявил Горевой.

В октябре 2021 года директор Музея истории российской литературы имени Даля, отец ведущего Первого канала Дмитрия Борисова Дмитрий Бак рассказал, что считает Москву столицей мира. Среди преимуществ российского города он назвал огромные леса и парки.