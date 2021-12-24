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Пашинян высказался против смены парламентской формы правления в Армении

Премьер Армении Пашинян: не стоит менять парламентскую форму правления в стране
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался против смены парламентской формы правления в Армении. Об этом он заявил во время онлайн-пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Сейчас мое мнение — парламентскую форму правления менять не стоит. Хотя так считают не все», — подчеркнул политик.

Пашинян указал, что президент Армении придерживается иного мнения, но сам он остается при своем. Премьер-министр указал, что не хотел бы, чтобы возможные конституционные реформы основывались только на его позиции.

Ранее Пашинян заявил о появившейся после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым возможности для постепенного мирного развития Закавказья. Он подчеркнул, что предпосылки для движения в этом направлении возникли после встреч с азербайджанским лидером в России и Бельгии.

Марина Совина
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