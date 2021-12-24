Американская певица обвинила Нота из «Секса в большом городе» в домогательствах

Американская певица Лиза Джентиле обвинила в сексуальных домогательствах американского актера Криса Нота, известного по роли мистера Бига в сериале «Секс в большом городе». Об этом в четверг сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление женщины.

По словам Джентиле, в 2002 году Нот предложил подвезти ее домой на такси после встречи в ресторане. Поскольку они были знакомы несколько лет, она согласилась. Затем актер захотел посмотреть, где она живет. Когда они оказались в квартире, актер попробовал принудить ее к сексу, но она вырвалась. Тогда Нот выбежал из квартиры, а следующим утром прислал смс-сообщение с угрозами разрушить ее карьеру, если она не будет молчать.

Накануне актрисы «Секса в большом городе» высказались о поступке Нота, поддержав жертв коллеги. Пост на эту тему появился в Twitter-аккаунте Синтии Никсон. «Мы глубоко опечалены обвинениями, выдвинутыми в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это может быть очень сложно, и мы восхищаемся этим. Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис», — написала актриса, исполнившая роль Миранды.

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию The Hollywood Reporter, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. Одна работала в фирме, где Нот был клиентом. По ее словам, однажды он пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Вторая женщина заявила, что познакомилась с Нотом в клубе, где работала официанткой. Он утверждал ей, что его брак с актрисой Тарой Уилсон фиктивный, а затем позвал к себе в квартиру.