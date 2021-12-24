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Песков прокомментировал данные о больной журналистке на пресс-конференции Путина

Песков сомневается, что у журналистки из Кургана на пресс-конференции была температура

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сомневается, что журналистка из Кургана, принимавшая участие в пресс-конференции президента России Владимира Путина, могла прийти на мероприятие больной. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все участники пресс-конференции проходили жесткую проверку и сдавали три ПЦР-теста по определенной схеме, так что едва ли у девушки могла быть повышенная температура.

«Скорее всего, это какая-то эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения», — прокомментировал Песков появившиеся в сети данные.

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Вчера

24 декабря журналистка из Кургана Анна Шишминцева, представляющая издание «Область 45», рассказала в своем Instagram, что прошла на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом. Она также заявила, что пьет препарат для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Позднее Шишминцева удалила размещенный в соцсетях пост и добавила, что в день конференции ее температура поднялась из-за волнения, а затем пришла в норму.

Большая ежегодная пресс-конференция президента прошла 23 декабря в очном формате. Обычно журналисты сами аккредитовывались на пресс-конференцию, но в этом году их выборочно приглашал Кремль.

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Варвара Кошечкина
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