В Кремле воздержались от прогнозов по срокам окончания пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока воздерживаются давать прогнозы по срокам окончания пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, большую неразбериху во все возможные прогнозы вносит появление омикрон-штамма, который пока недостаточно изучен.

«Мы видим, что творится с омикроном в Европе, мы понимаем с вами, что омикрон уже здесь», — заявил он.

Ранее вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов заявил, что появление омикрон-штамма может свидетельствовать о приближении окончания пандемии. По его словам, на это указывает высокая заразность штамма при сравнительно низкой летальности. Таким образом, большое число людей сможет относительно безболезненно переболеть им и получить антитела.

Во вторник, 21 декабря, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что надеется на окончание пандемии в 2022 году.