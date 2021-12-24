В Кремле воздержались от прогнозов по срокам окончания пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока воздерживаются давать прогнозы по срокам окончания пандемии. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, большую неразбериху во все возможные прогнозы вносит появление омикрон-штамма, который пока недостаточно изучен.
«Мы видим, что творится с омикроном в Европе, мы понимаем с вами, что омикрон уже здесь», — заявил он.
Ранее вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов заявил, что появление омикрон-штамма может свидетельствовать о приближении окончания пандемии. По его словам, на это указывает высокая заразность штамма при сравнительно низкой летальности. Таким образом, большое число людей сможет относительно безболезненно переболеть им и получить антитела.
Во вторник, 21 декабря, основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что надеется на окончание пандемии в 2022 году.