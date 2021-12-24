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Порошенко прокомментировал слова Путина об Украине

Петр Порошенко: слова Владимира Путина об Украине являются территориальными претензиями

Фото: Globallookpress.com

Слова президента России Владимира Путина об Украине, высказанные им во время пресс-конференции, являются незавуалированными территориальными претензиями. Об этом заявил бывший глава республики, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба политсилы.

По его мнению, высказывание Путина об «исконно русских территориях» в Донбассе является «очередной угрозой» в адрес Украины, о которой в Кремле продолжают говорить, «как Гитлер о Судетах».

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Порошенко также прокомментировал позицию российского руководства по вопросу расширения НАТО на восток и отметил, что присоединение Киева к Североатлантическому альянсу не должно зависеть от «параноидальных страхов» соседних государств.

Кроме того, политик призвал украинских дипломатов в срочном порядке использовать высказывания Путина для того, чтобы запросить у зарубежных партнеров оружие или санкции против России.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому Порошенко при этом посоветовал «прийти в себя» и перестать преумножать внутренние конфликты. «Потому что воюет не с тем, не за то и не там, где нужно», — подчеркнул бывший глава Украины.

Ранее во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что большевики силой присоединили Донбасс к Украине в момент образования СССР. По его словам, именно это стало причиной нынешнего кризиса и вооруженного противостояния в регионе.

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Алевтина Запольская
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