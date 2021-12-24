Девушка написала одно сообщение от лица сестры и была публично опозорена

Пользовательница Reddit с ником @roses323 поделилась историей о том, как публично опозорила свою 19-летнюю сестру. Рассказчица, недавно ушедшая от мужа, узнала, что та написала супругу от ее лица одно сообщение, после чего пристыдила и унизила родственницу перед большой компанией.

Девушка признала, что с трудом переживает расставание с возлюбленным. «Моя жизнь превратилась в паршивое шоу, и, если мы разведемся, моя семья от меня откажется, я уверена. Моя младшая сестра переживала, что ей не разрешат со мной общаться, поэтому на прошлой неделе она взяла мой телефон и написала моему мужу, что я умоляю дать мне второй шанс», — рассказала героиня истории. Она добавила, что супруг ничего не ответил на сообщение.

Автор поста не знала о переписке, пока они с мужем не встретились на вечеринке общего друга. «Он подошел ко мне и сказал, что я должна просить лично, и тогда он подумает, давать ли мне второй шанс», — продолжила девушка. Сбитая с толку, она решила обсудить ситуацию с сестрой, и та рассказала ей правду. Героиня истории очень разозлилась и заставила сестру сказать ее супругу, что сообщения писала она.

Мужчина отказался говорить с ними наедине, поэтому девушке пришлось признаться в содеянном перед большой группой людей. «Моя сестра потом пряталась от всех до конца вечеринки, а муж сказал, что мой поступок был жестоким. С того момента сестра со мной не разговаривает», — заключила пользовательница Reddit.

Однако большинство комментаторов поддержало автора, напомнив, что сестра уже не ребенок. «Ей 19 лет, а не 9. Женщины не бросают мужей просто так, особенно, если семья не поддерживает», «Ты все сделала правильно. Важно помнить, что, играя в глупые игры, выигрываешь соответствующие призы», — отметили пользователи Reddit. Некоторые добавили, что родственнице рассказчицы нужно учиться нести ответственность за свои поступки.