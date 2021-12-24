Россиянам назвали главные причины появления седины в раннем возрасте

Врач-косметолог, трихолог, дерматолог и кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко назвала россиянам главные причины появления седины. Ее слова передают «Известия».

По словам специалистки, появление седых волос в возрасте 50-55 лет — это физиологический процесс, связанный с ослаблением функции меланоцитов, продуцирующих меланин, который и обеспечивает волосы.

Факторами раннего поседения в 20-30 лет могут стать генетическая предрасположенность или хронический стресс. Уточняется, что во время стресса в кровь поступает большое количество адреналина, который нарушает связь меланина с белковой структурой волоса, в результате чего пигмент нейтрализуется, а спазм сосудов на фоне нервного потрясения нарушает микроциркуляцию вокруг волосяного фолликула и может привести к атрофии и даже гибели меланоцитов.

Кроме того, по словам Пащенко, немаловажную роль в появлении седых волос играют очаги хронической инфекции. К другим факторам можно отнести заболевания щитовидной железы и гипофиза, заболевания желудочно-кишечного тракта, железодефицитную анемию, питание с низким содержанием белка, нарушение обменных процессов.

Помимо этого, волосы начинают седеть при недостатке микроэлементов (цинка, меди, селена, кальция), витаминов группы В и аминокислот. «Также аутоимунные заболевания, влияние окружающей среды, чрезмерное УФ-излучение, курение, алкоголь, онкологические заболевания — все это может привести к раннему появлению седины», — заключила врач.

В ноябре сообщалось, что женщины массово отказались от окрашивания седых волос. В опросе косметического бренда Wella приняли участие 1000 женщин в возрасте от 30 лет. В ходе эксперимента выяснилось, что 17 процентов респонденток не переживают по поводу седины, а 57 процентов считают, что седые волосы вернулись в моду. При этом 43 процента участниц заявили, что возрастные изменения не определяют их как личность, а 41 процент подчеркнули, что с возрастом у женщин пропадает необходимость следить за внешним видом.