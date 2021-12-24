Популярная телеведущая прокомментировала поцелуй мужчин в эфире ТНТ

Популярная российская телеведущая и журналистка Арина Шарапова призналась, что ее сильно удивила сцена поцелуя комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина в эфире юмористического шоу «Игра» на ТНТ. Комментарий прозвучал во время ее интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид».

Шарапова отметила, что посмотрела эпизод с поцелуем двух мужчин в эфире ТНТ из любопытства. «Думала: ни фига себе! А потом у меня мысли брюзги возникли: "Там же дети у них там..." (у Дорохова двое детей — прим. "Ленты.ру") Ну что я могу сказать? Я считаю, что этого не может быть, но это есть», — поделилась она.

Также журналистка высказалась о поцелуе телеведущей Ксении Собчак и блогерши Анастасии Ивлеевой во время одного из выпусков травести-шоу «Королевские кобры». По словам Шараповой, она два раза посмотрела эту сцену. «Думаю, батюшки! Мне снится, что ли?! Ой, как интересно», — сказала она и добавила, что такой поступок для Собчак и Ивлеевой не хайп, а форма жизни.

Выпуск шоу «Игра» с поцелуем комиков был показан в эфире ТНТ 3 октября. Во время передачи Дорохов в платье невесты поцеловал партнера по команде «Камызяки» Панекина, который играл жениха. После выхода шоу в эфир депутаты Госдумы заявили о намерении обратиться в прокуратуру с требованием проверить проект на пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. 9 ноября стало известно, что против ТНТ возбудили административное дело.

Эпизод «Королевских кобр» с Ивлеевой и Собчак появился на YouTube 19 октября. Во время выпуска программы блогерша подошла к телеведущей и поцеловала ее. Депутат Госдумы Анатолий Выборный в беседе с «Москвой 24» заявил, что такие сцены могут сформировать у зрителей впечатление привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений. По его словам, в действиях Ивлеевой и Собчак «усматриваются признаки административного правонарушения».