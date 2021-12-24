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Российскую банду сутенеров отправили в колонию

В Воронеже к 13,5 года колонии строгого режима приговорили лидера банды сутенеров

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Воронеже к 13,5 года колонии строгого режима приговорен организатор банды сутенеров 44-летний Алексей Климов. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, в конце 2007 года осужденный и его знакомые из числа бывших сотрудников правоохранительных органов создали сеть притонов для занятий проституцией на территории Воронежской области. Интимные услуги подчиненными им проститутками оказывались в специально оборудованных помещениях, а также банях, саунах и на автомобильных трассах.

Лидер банды заработал на незаконной деятельности свыше 44 миллионов рублей, которые позже вложил в недвижимость. В отношении Климова и его подельников были возбуждены уголовные дела о создании и участии в преступном сообществе, организации занятия проституцией с применением насилия и легализации добытых преступным образом денежных средств в особо крупном размере.

Сообщники Климова из числа бывших полицейских получили от двух до семи лет лишения свободы.

В ноябре также стало известно, что в Иркутске завершили дело лидера группы, организовавшего сеть фирм по оказанию интимных услуг.

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Владимир Седов
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