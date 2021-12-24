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Байдена призвали передать Киеву зенитные и противокорабельные комплексы

Сенаторы Портман и Шахин призвали президента США Байдена выделить Украине новое вооружение
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Ken Cedeno / Globallookpress.com

Американские сенаторы, республиканец Роб Портман (Rob Portman) и демократ Джин Шахин (Jeanne Shaheen), призвали президента США Джо Байдена отправить на Украину зенитные и противокорабельные комплексы, пишет The Washington Post.

Два американских политика написали статью, в которой напомнили, что с 2014 года Вашингтон в качестве военной помощи Украине выделил 2,5 миллиарда долларов. «С 2017 года мы предоставляем помощь в виде вооружений поражающего действия, такие как противотанковые ракеты и крупнокалиберные пулеметы», — говорится в статье.

Сенаторы отметили, что средства предназначались для подготовки украинских силовиков к военным действиям в Донбассе, а не к якобы готовящемуся «полномасштабному вторжению России». Портман и Шахин настаивают на том, чтобы Белый дом ускорил темпы оказания помощи Киеву и выделил новое вооружение.

По словам политиков, нужно предоставить вооруженным силам Украины зенитные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства радиоэлектронной борьбы. Они считают, что Байден не должен поддерживать попытки заставить Украину «уступить контроль в Донбассе вне рамок Минских соглашений».

Ранее ДНР обвинила США в поставках на Украину вызывающего паралич оружия. В Министерстве обороны России считают, что американские частные военные компании готовят провокацию с химическими веществами на востоке Украины.

Алия Шарафутдинова
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