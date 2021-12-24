Новый терминал аэропорта с подсветкой и видом на море появился в Геленджике. Об этом заявил генеральный директор авиагавани Иван Таранченко, передает ТАСС.

По его словам, терминал построили всего за 18 месяцев, что «является исключительным фактом в российской практике» для тех объектов, что располагают сложной инфраструктурой.

Архитектурную идею создало и воплотило в реальный проект итальянское бюро Fuksas. В задумку включили образ птицы, которая летит через бухту. Таким образом, потолок — оперение птицы, а динамическая подсветка, которая меняется в течение дня, — солнце, которое отражается в море, закат и звездное небо. В терминале также сделали открытую террасу с видом на море. Уточняется, что во всем дизайне сохранили природный ландшафт местности.

В самом терминале аэропорта есть 13 стоек регистрации, шесть выходов, две ленты выдачи багажа и просторная парковка на 430 машино-мест. 1,8 тысячи квадратных метров выделили под кафе, рестораны и торговые точки.

В скором времени начальство сможет объявить об открытии нового терминала, но пока Росавиация не выдала разрешение. Ростехнадзор положительно оценил здание нового аэровокзального комплекса. В авиагавани сейчас ведется последняя работа по устройству места, также там проходит сертификация персонала.

Ранее стало известно, что на родине Деда Мороза, в Великом Устюге, появится новый аэропорт. Его открытие наметили на конец 2021-го — начало 2022 года. Удлиненная взлетно-посадочная полоса позволит принимать среднемагистральные самолеты, прилетающие в том числе из Москвы.

В июле также появились сообщения, что старый аэропорт в Хабаровска переделали в новое арт-пространство. В октябре 2019 года, когда в городе заработал новый терминал, было решено превратить старое здание в культурный центр., который «станет своеобразной витриной».