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Мясников назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма

Врач Мясников: внедрение интраназальной вакцины может затормозить омикрон-штамм
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма коронавируса. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Кстати, скорейшее внедрение интраназальной вакцины от COVID может затормозить быстрое распространение омикрона. Застопорить его размножение именно в месте проникновения — в носоглотке», — написал он.

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Ранее Мясников назвал препараты, которые нельзя самостоятельно применять при заболевании COVID-19. Он также предостерег россиян от самолечения. Специалист подчеркнул, что лучше всего предотвратить заражение вирусом при помощи вакцины, так как она остается наиболее эффективной защитой от инфекции.

Перед этим доктор посоветовал для победы над омикрон-штаммом коронавируса ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев после болезни или вакцинации.

Марина Совина
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