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Украинцы назвали Зеленского олигархом

Опрос: 55 процентов граждан Украины считают президента Владимира Зеленского олигархом

Фото: Офис Президента Украины

Больше половины украинцев назвали президента Владимира Зеленского олигархом. Об этом сообщает Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Согласно результатам опроса, Зеленского считают олигархом 55 процентов граждан страны. Чаще всего опрошенные называют олигархами Игоря Коломойского и Рината Ахметова (по 94 процента), а также экс-президента Петра Порошенко (89 процентов).

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Принятый закон о деолигархизации 33 процента украинцев считают популистским шагом. 23 процента полагают, что это попытка президента и его окружения перераспределить собственность в экономике. 21 процент опрошенных уверен, что закон является реальным шагом по борьбе с коррупцией. Еще 11 процентов назвали его способом борьбы с оппозицией.

Закон, внесенный Зеленским в Верховную Раду, запрещает богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Противники инициативы обвиняют украинского лидера в стремлении узурпировать власть.

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София Сарджвеладзе
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