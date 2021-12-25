Александр Емельяненко опубликовал фото с братом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился новой фотографией. Спортсмен опубликовал снимок в Instagram.

Россиянин выложил архивное совместное фото со старшим братом Федором, на котором бойцы имитируют нанесение друг другу ударов. «Бывало и такое!» — подписал публикацию Емельяненко-младший.

За 15 часов пост собрал больше 18 тысяч лайков. Многие подписчики Емельяненко призвали братьев помириться.

4 октября Федор Емельяненко рассказал, что конфликт с младшим братом начался у него в 2006 году. Он также раскритиковал Александра Емельяненко за проведение боев с непрофессиональными спортсменами.

На счету Федора Емельяненко 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Александр Емельяненко провел 36 поединков: одержал 28 побед и потерпел восемь поражений.