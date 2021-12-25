Названы часто принимаемые за старение проявления деменции

Медики британского Института социального обеспечения передового опыта (SCIE) назвали изменения, происходящие в жизни человека, которые часто принимают за его старение, однако являются признаками начавшегося проявления деменции, сообщает «Медик Форум».

Признаки недуга, особенно на ранней стадии его развития, могут не вызывать подозрений и озабоченности окружающих, предупредили специалисты. Изменения личности могут быть очень постепенными, например, появляется забывчивость, когда человек не может запомнить чужих имен или не помнит, чем занимался вчера. Такие вещи могут оказаться первыми признаками начавшегося слабоумия.

Эксперты советуют обращать пристальное внимание на поведение родных, которые тщательно стараются вспомнить, что они делали недавно, либо если те забывают имена близких или названия предметов, которыми постоянно пользуются. Также возможными симптомами могут являться трудности с отслеживанием темы, о которой ведется разговор, проблемы с пониманием телевизионных программ, повторение сказанного несколько раз, а также постоянное переспрашивание.

Более того, при деменции больной испытывает гнев, тревогу или депрессию, а также может почувствовать себя в замешательстве, находясь при этом в знакомой ему обстановке. Наконец, у больного могут возникать проблемы с речью или трудности при выполнении повседневных дел.

Ранее медики из Южной Кореи рассказали о связи болезни Альцгеймера с одним из широко известных недугов — метаболическим синдромом. По их словам, у пациентов с этим распространенным заболеванием риск развития болезни Альцгеймера в 11 раз больше, чем у людей, которые им не страдали.