Мошенничество в главной мобильной игре 2021 года расследует российская полиция

Полиция Владивостока расследует уголовное дело о мошенничестве при покупке аккаунта для игры Genshin Impact, ставшей «главной мобильной игрой 2021 года» — школьница купила данные учетной записи в онлайн-магазине, но ее обманули. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, 16-летняя девушка оформила покупку без участия родителей, так как у нее была дебетовая карта, которую можно оформить с 14 лет. Школьница нашла в Instagram объявление о продаже игрового аккаунта, в котором был определенный набор артефактов и прочих внутриигровых вещей. Она перевела семь тысяч рублей, но ничего не произошло — жертва мошенников осталась и без денег, и без аккаунта.

Школьница пожаловалась матери, та обратилась в полицию. После проверки полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ. Преступник пока что на свободе.

Ранее сообщалось, что Genshin Impact, игра в жанре Action/RPG с открытым миром была признана Apple главным тайтлом 2020 года для iPhone. Также Genshin Impact оценило жюри онлайн-магазина Android-смартфонов, назвав ее главной мобильной игрой 2020 года.