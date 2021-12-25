Вице-президент США сдала тест на коронавирус после контакта с зараженным

Вице-президент США Камала Харрис повторно сдала тест на коронавирус после контакта с зараженным. Отмечается, что результат оказался отрицательным, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Во вторник, 21 декабря Харрис работала вместе с заболевшим сотрудником ее аппарата, который переносил COVID-19 в бессимптомной форме. Отрицательный результат также показал экспресс-тест на антиген. Вице-президент также прошла тестирование в среду 22 декабря с отрицательным результатом.

Ранее стало известно, что один из сотрудников Белого дома, тесно контактировавший в пятницу, 17 декабря, с президентом, заразился COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Байден сдавал тест в воскресенье и в понедельник, оба результата отрицательные, поэтому президент не будет уходить на карантин.

В среду, 22 декабря, американский лидер вновь сдал ПЦР-тест. Он также показал отрицательный результат.