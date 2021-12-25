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Украинский политолог перешел на русский язык после пресс-конференции Путина

Украинский политолог Карасев перешел на русский язык и призвал сменить власть в Киеве

Кадр: телеканал «112 Украина» / YouTube

Украинский политолог Вадим Карасев во время обсуждения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина перешел на русский язык в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал, что украинские власти «уехали до конца января», несмотря на наличие врага у границ Украины. «Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас», — отметил политолог, пояснив, что Киев должен организовать перевыборы.

23 декабря во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что большевики силой присоединили Донбасс к Украине в момент образования СССР. По его словам, именно это стало причиной нынешнего кризиса и вооруженного противостояния в регионе.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет намерений по вторжению на территорию республики.

Марина Совина
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