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На Украине рассказали о желании провести Олимпиаду

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт: хотим подать заявку на проведение зимних ОИ-2030

Фото: Shutterstock

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах страны по организации крупных спортивных соревнований. Об этом сообщает «Слово и дело».

По словам функционера, украинцы хотят подать заявки на проведение юношеских Олимпийских игр в 2028 году, а также зимней Олимпиады-2030. «Для чего мы это делаем? Ну, во-первых, престиж страны. Это привлечение мощных инвесторов, новая спортивная инфраструктура», — объяснил желание Украины Гутцайт.

Министр спорта страны подчеркнул, что Киев планирует подать самостоятельную заявку. По его словам, в стране уже есть часть объектов, на которых можно провести соревнования.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине. Соревнования состоятся с 4 по 20 февраля.

Алексей Гусев
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