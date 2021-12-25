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В России зафиксировали первые незавозные случаи заражения омикрон-штаммом

Мурашко: в России выявили незавозные случаи заражения омикрон-вариантом коронавируса

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России впервые зафиксированы первые незавозные случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону, передает РИА Новости.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев ("омикрона"), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом "омикрон"», — сказал он во время посещения нового Донского инфекционного центра.

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Варвара Кошечкина
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