Москвичи массово завысили цены на квартиры

Завышение стоимости квартир — обычное явление для столичного рынка недвижимости. По оценке риелтора Олеси Анисимовой, в Москве наценка составляет от 20 до 40 процентов. Иногда и вовсе доходит до завышения ценника в полтора раза, написала эксперт в своем Instagram-аккаунте.

«Это еще не значит, что именно за такую сумму жилье и покупают. Варианты бывают разные, — отметила специалист. — Иногда удается дождаться своего покупателя, но чаще приходится снижать цену, а то и вовсе ждать сделки слишком долго». Среди непроданных объектов недвижимости основная масса (примерно 50 процентов) — с завышенной ценой, подчеркнула она.

По словам риелтора, собственники переоценивают квартиры по ряду причин. Первая — бум спроса и рост цен на жилье, наблюдавшиеся с 2020 года. Многие москвичи надеются на то, что увеличение стоимости квартир продолжится. Некоторые продавцы сначала завышают цену, чтобы понять «коридор интересов покупателей», указала Анисимова. Другие закладывают запас для торга.

Наценка также может быть обусловлена уникальностью локации, наличием поблизости хорошей инфраструктуры. «Иногда сама квартира уникальна и практически не имеет аналогов. В таком случае повышенная цена оправдана», — написала эксперт.

От уровня завышения стоимости зависят сроки продажи объекта — если цена существенно выше среднерыночной, то квартира будет продаваться долго, предупредила риелтор. Не факт, что покупатель вообще найдется.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2021 года продавцы вторичных квартир в России как никогда редко соглашались на торг с покупателями. В среднем они готовы были давать скидку в размере не более 2,43 процента.

