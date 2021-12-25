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В Кремле рассказали о единственной запланированной поездке Путина на 2022 год

Песков: первой поездкой Путина в 2022 году станет визит в Пекин на открытие Олимпиады
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что на данный момент в график поездок российского лидера Владимира Путина на 2022 год включен только визит в Пекин на отрытые Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что до визита в Китай у главы государства пока ничего не запланировано. «Это первая будет в следующем году поездка», — подчеркнул он. Представитель Кремля также рассказал, что при этом планируются различные международные контакты на территории России.

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4 ноября

Ранее Путин заявил, что причиной дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине со стороны США является желание сдержать развитие Китая. По словам главы государства, спорт должен объединять народы, однако некоторые страны используют его в политических целях. Президент также назвал решение американцев ошибкой.

6 декабря Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, в знак протеста против нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в Китае. 8 декабря к бойкоту присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Марина Совина
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