В Кремле рассказали о единственной запланированной поездке Путина на 2022 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что на данный момент в график поездок российского лидера Владимира Путина на 2022 год включен только визит в Пекин на отрытые Олимпийских игр. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что до визита в Китай у главы государства пока ничего не запланировано. «Это первая будет в следующем году поездка», — подчеркнул он. Представитель Кремля также рассказал, что при этом планируются различные международные контакты на территории России.

Ранее Путин заявил, что причиной дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине со стороны США является желание сдержать развитие Китая. По словам главы государства, спорт должен объединять народы, однако некоторые страны используют его в политических целях. Президент также назвал решение американцев ошибкой.

6 декабря Вашингтон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года, в знак протеста против нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в Китае. 8 декабря к бойкоту присоединились Австралия, Великобритания и Канада.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

